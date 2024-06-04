شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأمن القومى الإسرائيلى يدعو إلى إحراق لبنان وحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إلى تدمير وإحراق حزب الله، بعد أقل من 24 ساعة على دعوته إلى إحراق لبنان.

وبحسب موقع سكاى نيوز، قال بن غفير خلال زيارته إلى شمال إسرائيل اليوم الثلاثاء "لقد انتهيت من زيارتى إلى كريات شمونة، ومن المدهش أن نرى هنا 20 جنديا وهم ومتواجدون هنا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، الآن مهمة الجيش هى ببساطة تدمير حزب الله".

وأضاف قائلا "لا يمكن أن يكون أبناء وطننا يذبحون ويؤذون ويموتون هنا ونسمع صمتا فى لبنان ، يجب أن نحرقهم".

وشدد قائلا "نحن بحاجة إلى حرق كل ما له صلة بـ حزب الله.. نحن بحاجة إلى حرق كل شيء".