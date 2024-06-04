شكرا لقرائتكم خبر عن الخط الثالث للمترو يمد فترة العمل ساعة ويقلل زمن التقاطر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الخط الثالث للمترو ترتيبات خاصة استعدادا لمباراة المنتخب المصري ضد بوركينا فاسو بعد غد، الخميس، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكدت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو، أنه سيتم تقليل زمن التقاطر وزيادة عدد القطارات للوصول إلى محطة الإستاد في أسرع وقت، حيث سيتم زيادة ساعات العمل حتى الساعة واحدة صباحاً يوم الخميس، على أن يتوفر قطار كل 4 دقائق ونصف.

بالبنسبة للقادم من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج لمحطة الكيت كات، الوقت بين كل قطار والتاني سيكون 9 دقائق.

كما سيتم توفير فريق خدمة العملاء في المحطات لاستقبال الجمهور بترتيبات خاصة لتسهيل حركتهم ودخولهم وخروجهم من المباراة.