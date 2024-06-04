شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يثمن الجهود المصرية القطرية الأمريكية للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الحكومة اليمنية، جهود الوساطة التى تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، لضمان الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية، بما ينهى معاناة سكان القطاع.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) اليوم الثلاثاء، ترحيب الحكومة اليمنية بمبادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة باعتبارها فرصة لإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وجدد البيان، موقف الحكومة اليمنية الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية باعتباره الحل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.