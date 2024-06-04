شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات تدب بين واشنطن وتل أبيب بسبب صفقة بايدن.. والرد الأمريكى يفضح نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي على الخلافات المتزايدة بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب صفقة الرئيس الأمريكى، جو بايدن لإنهاء الحرب فى غزة، والإفراج عن المحتجزين.

وبعد تصريحات متضاربة على مدار أيام، أعلن المسئولون الإسرائيليون رفضهم لعناصر من اقتراح صفقة الرهائن، حيث أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على وجود فجوات بين هذا الاقتراح والموقف الإسرائيلي.

وردا على ذلك، ضاعفت الولايات المتحدة تأكيدها على أن الاقتراح كان انعكاسا دقيقا لعرض إسرائيلي، فى أحدث حلقة من الخلافات بين إسرائيل وواشنطن بسبب الحرب فى قطاع غزة.

وبحسب ما ورد قال رئيس الوزراء الإسرائيلى: "الادعاء بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تلبية شروطنا غير صحيح."

وقال نتنياهو في اجتماع للكنيست إن إسرائيل لن تنهي الحرب في غزة حتى تحقق أهدافها الحربية الثلاثة، كما قال مسئول إسرائيلي لتايمز أوف إسرائيل: تدمير قدرات الحكم العسكرية والمدنية لحماس، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل.

وقال نتينياهو لأعضاء الكنيست في جلسة مغلقة للجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست، بحسب تقارير إعلامية، إن "الاقتراح الذي قدمه بايدن غير مكتمل".

وبحسب ما ورد قال أيضًا إن هناك "فجوات" بين النسخة الإسرائيلية وسرد بايدن لها.