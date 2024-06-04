شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى 15 محافظة بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عدة محافظات نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024- 2023، وينشر الخليج 365 تباعا نتائج الشهادة الإعدادية.. وفيما يلى نتائج الشهادة الإعدادية فى 15 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، الدقهلية، الوادى الجديد، شمال سيناء، كفر الشيخ، المنيا، الإسكندرية، بورسعيد، السويس، البحيرة، دمياط، بنى سويف، الإسماعيلية، محافظة أسوان.

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة اضغط هنا...

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة شمال سيناء اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بني سويف اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسماعيلية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة السويس اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد اضغط هنا..

- لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان اضغط هنا..