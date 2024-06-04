شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البطاطس بـ 5 جنيهات للكيلو بمعرض خير مزارعنا لأهالينا فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، البطاطس بسعر 5 جنيهات للكيلو للحجم الوسط و6 جنيهات للبطاطس الأكبر حجمًا فى معرض "خير مزارعنا لاهالينا "، المقام بالمتحف الزراعى بالدقى على معرض زهور الربيع ويستمر حتى وقفة عيد الفطر.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم تواصل وزارة الزراعة توفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة ومعرض خير مزارعنا لاهالينا المقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي ،

ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار توفير السلع وضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية.



جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة تمتلك مزارع لإنتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لها ومزارع لانتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الاسعار، أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة أنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

