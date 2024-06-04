شكرا لقرائتكم خبر عن كوكب الزهرة يمر خلف الشمس اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر كوكب الزهرة اليوم الثلاثاء 04 يونيو 2024 خلف الشمس مباشرة - وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران العلوى" عند الساعة 07:03 مساءً بتوقيت مكة (04:03 مساءً بتوقيت جرينتش) حيث سينتقل الكوكب من "سماء الفجر " إلى "سماء المساء" وسيكون على مسافة صفر درجة من الشمس مما يجعله غير قابل للرصد تماما لعدة أسابيع بينما يضيع فى وهج الشمس.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أنه يحدث الاقتران العلوي للزهرة مرة في كل (584 يومًا) عندما تكون الأرض والزهرة على جانبي متعاكسين من الشمس، وهذا الحدث يمثل نهاية ظهور الكوكب في سماء الفجر وانتقاله ليصبح في سماء المساء خلال الأسابيع القادمة.

سوف يمر كوكب الزهرة أيضاً بنقطة الاوج - وهو الوقت الذي يكون فيه بعيدًا عن الأرض - على مسافة 260,300,295 كيلومتر من الأرض ، مما يجعله يبدو صغيراً وبعيداً جداً، فإذا كان يمكن رصده فسيبلغ قطره 9.6 ثانية قوسية بينما يظهر قرصة مضاء بالكامل.