شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعى وتحديات البيئة ندوة للاحتفال باليوم العالمى للبيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتوازى مع الاحتفال الدولى باليوم العالمي للبيئة 5 يونيو، نظم الاتحاد العربى للشباب والبيئة ندوة تحت عنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقود إلى مستقبل أكثر استدامة؟ التحديات البيئية والحلول المقترحة"، برعاية وزارة البيئة تحت شعار "معًا للحفاظ على كوكبنا".

ناقشت الندوة عدد من المحاور حول أهمية دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في معالجة الفجوات في أهداف التنمية المستدامة، واستعراض استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ، و الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر والتكيف مع الجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، ووضع التشريعات المناخية.

حضر الندوة ممثلون عن بعض الهيئات والدول العربية، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من المجتمع البحثي والخبراء في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، كخطوة نحو رسم خارطة طريق لمستقبل أكثر استدامة في المنطقة العربية، باستشراف مسارات العمل الفعَّال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.