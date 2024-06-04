شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحة أفريقيا يطلق المرحلة الثانية للكشف المبكر و علاج الأورام بـ 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لمبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية فى 9 محافظات أخرى ، وذلك خلال فاعليات مؤتمر صحة أفريقيا المنعقد اليوم بالقاهرة.

وقالت وزارة الصحة، أن المحافظات تشمل القاهرة وبنى سويف وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء وكفر الشيخ والمنوفية والاسماعيلية والأقصر.

حضر إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة كلا من، الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان للمبادرات العامة والدكتور هشام الغزالى رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيىة العامة للتأمين الصحى والدكتور عماظ حمادة رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام، وعدد من الأطباء.

وكان مؤتمر صحة أفريقيا قد افتتحه صباح أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويعقد على مدار 4 أيام بمركز القاهرة للمؤتمرات لتقديم محتوى علمي ذو جودة عالية يعزز من المعرفة الطبية في مصر وباقي أنحاء أفريقيا.

من جانبه قال الدكتور عادل العدوى رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، إن افريقيا تواجه العديد من التحديات الصحية، بما في ذلك نقص الإمكانيات الطبية وارتفاع تكلفة الأدوية وانتشار الأمراض المعدية، وتقف حائلا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في القارة.

وأكد، إن المؤتمر هذا العام في النسخة الثالثة يستعرض جهود استكشاف إمكانيات الاستثمار الواسعة في أفريقيا، وتوحيد جهود دول القارة السمراء من أجل وضع خارطة لتطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الأفارقة.

ومن المتوقع أن يجذب المؤتمر أكثر من 368 عارضا من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 60,000 زائر من أكثر من 100 دولة حول العالم، ليجمع كافة ممثلي القطاع الطبي والصحي تحت منصة واحدة ليوفر لهم فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في مختلف القطاعات الطبية، وهو ما يعكس إيمان وحرص كافة جهات الدولة على دعم المؤتمر، لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية، بعدما نجحت مصر في تدشين أول منصة أعمال رقمية، لاستعراض الخبرات على مستوى القارة الأفريقية والإسهامات الدولية لتعزيز القطاع الطبي.

وتحظى النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقياAfrica Health ExCon"، بدعم العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الطبية.

يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويفتح أبوابه من 4 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - مركز مصر للمعارض بالقاهرة، وهو الحدث السنوي الأكبر بمجال الصحة على مستوى أفريقيا.

يهدف مؤتمر ومعرض "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2024"، الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى تعزيز التبادل التجاري بين مختلف دول القارة والذي يعد جزءاً أساسياً من أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، من أجل تعزيز توطين الصناعات الطبية ومواجهة التحديات التي تواجه قارة أفريقيا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الطبي وتعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل.