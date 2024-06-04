شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة استعداداً للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات لطلاب الثانوية العامة، استعدادا للامتحانات التى تنطلق الاسبوع المقبل كالتالى:

- إذا تأخرت عن موعد بدء الامتحان في أية مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبله رئيس اللجنة يسمح لك بدخول الامتحان، وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح لك بدخول الامتحان في هذه المادة فقط .

- على الطالب إحضار جميع الأدوات اللازمة لامتحان أي مادة، إذ لا يصرف للطالب إلا كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية وكتاب المفاهيم .

- التأكد من عدد أوراق كراسة الأسئلة و صحة كلاً من ورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية قبل بدء الإجابة .

- تملأ البيانات الخاصة بالطالب بكراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية باللغة العربية وبخط واضح قبل البدء في الإجابة مع تظليل الدوائر الخاصة برقم الجلوس و نموذج الامتحان و لغة الامتحان للمواد المترجمة بالنسبة لطلاب مدارس اللغات بالقلم الجاف .

- عدم كتابة اسمك أو رقم جلوسك في غير المكان المخصص لذلك بكراسة الأسئلة و كذلك ورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية

- ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة بالقلم الجاف تظليلاً كاملاً بورقة البابل شيت ، واختيار أكثر من إجابة للسؤال يفقدك درجة السؤال .

- إجابة الأسئلة المقالية بالورقة المخصص لها إجابة هذه الأسئلة و لن يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد و الأسئلة المقالية بكراسة الأسئلة .

- تسليم كراسة الأسئلة وورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية و كتاب المفاهيم إلى الملاحظ يداً بيد في نهاية الزمن المحدد للامتحان.

- عدم الدخول إلى مقر الامتحان بأى كراسات أو مذكرات أو الهاتف المحمول أو التابلت أو أي أجهزة تساعد على الغش.

- لا يسمح بخروجك من الامتحان إلا في النصف ساعة الأخيرة من الزمن المقرر لامتحان أي مادة و أيضا بعد تسليم كراسة الأسئلة و ورقتي إجابة البابل شيت و الأسئلة المقالية و كتاب المفاهيم .

- كل من يخالف هذه التعليمات أو يحاول الغش أو التخاطب مع غيره من الطلاب أو مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان يتعرض لإلغاء الامتحان تطبيقاً لأحكام القرار الوزاري رقم34 لسنة 2018 المنظم لذلك بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقاً لأحكام القانون 205 لسنة 2020 الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحان, ويتعين عليك الإطلاع على القرار الوزارى والقانون السابق ذكرهما من خلال موقع الوزارة .

- ضرورة الحصول على إخطار بالنتيجة من المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب بعد ظهور النتيجة وهي النتيجة المعتمدة.