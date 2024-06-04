شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية العربية للتصنيع تحصل على شهادة الاعتماد الدولية من شركة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، و"راجيف أناند" رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية، فعاليات حصول أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع علي شهادة الاعتماد الدولية في مجال التدريب علي ماكينات التشغيل المبرمج CNC من شركة دي أم جي موري DMG MORI العالمية، كأول أكاديمية معتمدة في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي.

وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه بعقد الشراكات الاستراتيجية مع رواد الصناعة العالمية مثل شركة DMG MORI العالمية ، وذلك لضمان توفير أفضل بيئة تعليمية وتدريبية لطلابنا ومتدربينا، موضحا أن ما نشهده اليوم حدث مميز وفريد في مسيرة الهيئة العربية للتصنيع، حيث تم اعتماد أكاديمية الهيئة كأول أكاديمية معتمدة من شركة DMG MORI العالمية في مجال التشغيل المبرمج والتصنيع الذكي وإعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على الإبتكار والإبداع في مجال التصنيع الذكي.

وأكد أن هذا الاعتماد الرسمي يعد بداية فصل جديد من التعاون المثمر بين الهيئة وشركة DMG MORI، بما يعزز من قدراتنا في توفير تدريب عال المستوى ومواكب لأحدث التقنيات في صناعة التشغيل والتصنيع، وبما يتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة، مضيفا أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لجهود متواصلة وعمل دؤوب من الكوادر البشرية بأكاديمية الهيئة، وإيماننا الراسخ بأهمية التعليم والتدريب في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لافتا إلى أن هذا الإعتماد الدولي يعكس مستوى التميز الذي وصلت إليه أكاديميتنا في تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تلبي احتياجات السوق وتساهم في تأهيل كوادر محترفة ومتميزة.

وحرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، معربا عن الامتنان العميق لشركة DMG MORI على ثقتها في أكاديميتنا ودعمها المستمر، ومتطلعا إلى مستقبل مشرق مليء بالإنجازات والنجاحات المشتركة لتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية داخل مصر ولجميع الدول الأفريقية والعربية.

ومن جانبه، أشاد"راجيف أناند" رئيس مجلس إدارة شركة دي إم جي موري DMG MORI العالمية ، بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحة أن الهيئة تمثل شريك أساسي لشركة DMG MORI في بناء وتطوير مهارات الكوادر البشرية داخل مصر وجميع الدول الأفريقية والعربية، مؤكدا أن مصر تشهد طفرة صناعية خلال السنوات الأخيرة

وأكد أن الرقمنة الصناعية هي المستقبل، حيث تحولت الدول الصناعية الكبرى من الإعتماد على المعدات التقليدية القديمة إلى ماكينات ومعدات التحكم الآلي المبرمج التي تساهم في تحقيق نمواً في الانتاج الصناعي وتقليل الهادر مما يكون له أكبر الأثر في خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج، مؤكدا أن تعزيز التعاون مع أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب سيسهم في تحقيق الهدف المنشود من تطبيق آليات الثورة الصناعية الرابعة في جميع قطاعات الصناعة المصرية.