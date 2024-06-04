شكرا لقرائتكم خبر عن أشبال مصر الرقمية: استجابة كبيرة من أولياء الأمور لتعليم أبنائهم البرمجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد الأنجباوي، مسؤول مبادرة أشبال مصر الرقمية، وجود استجابة كبيرة من أولياء الأمور لتصريحات ونصائح الرئيس السيسي بشأن تعلم البرمجة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المنح والمبادرات التدريبية.

وقال الأنجباوي، إن المبادرة تلقت أكثر من 100 ألف طلب للتدريب في الصيف ضمن فئة البراعم بمبادرة أشبال مصر الرقمية، فضلا عن تلقي أكثر من 50 ألف طلب من الأشبال.

وأضاف رئيس مبادرة أشبال مصر الرقمية إن المبادرة تستهدف خلال فصل الصيف تدريب 50 ألف من البراعم إضافة إلى تدريب 20 ألف من الأشبال.