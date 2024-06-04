أكواد رابحة.. حيلة طالب للنصب على مواطنين عبر تليجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب وقائع نصب على عدد من المواطنين عبر تطبيق "تليجرام" والاستيلاء على أموالهم.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط المشكو في حقه (طالب، مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (سيارة- هاتفي محمول).

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وأن السيارة المضبوطة من متحصلات وقائع النصب على المواطنين، و بفحص هاتفي المحمول تبين قيامه بالنصب على المواطنين من خلال قيامه باستقطاب المجني عليهم وايهامهم بإرسال أكواد رابحة لبعض الألعاب الإلكترونية على أحد التطبيقات مقابل إرسال مبالغ مالية له وعدم وفائه بذلك أو رد المبالغ المالية لهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.