تعذيب وضرب وخنق.. مناظرة النيابة لجثة عارية في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تواصل نيابة حلوان تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة فتاة عارية داخل جوال بحدائق حلوان، وصرحت بتشريح الجثة لبيان ما بها من إصابات.

بينت المناظرة الأولية أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر، ملفوفة داخل بطانية وبها آثار تعذيب وخنق وسحجات وكدمات متفرقة.

وأوضحت المناظرة أن الفتاة جرى تقييد يديها وراء ظهرها،وبها آثار ضرب مبرح في أجزاء متفرقة من جسدها.

كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغا يفيد بعثور الأهالي على جثة لفتاة عارية داخل جوال على الكورنيش بدائرة قسم شرطة المعصرة، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، فيما يقوم رجال المباحث بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمحل العثور على الجثة وفحص بلاغات التغيب المحررة بأقسام الشرطة.