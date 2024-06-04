بعد توجيهات الرئيس.. وزارة الاتصالات: تلقينا 150 ألف طلب لتعلم البرمجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

كشف وليد الإنجباوي، مسؤول مبادرة أشبال مصر الرقمية، بوزارة الاتصالات إن هناك استجابة كبيرة من أولياء الأمور لتصريحات ونصائح الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعلم البرمجة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن المنح والمبادرات التدريبية.

ولفت إلى أن المبادرة تلقت أكثر من 100 ألف طلب للتدريب في الصيف ضمن فئة البراعم بمبادرة أشبال مصر الرقمية، كما تلقت المبادرة أكثر من 50 ألف طلبا من الأشبال.

وفي الثامن والعشرين من أبريل الماضي، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر ليست دولة غنية بالموارد الطبيعية وهو ما يفرض عليها استغلال الطاقات البشرية المتاحة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية في العاصمة الإدارية: إحنا دولة مش غنية ولازم نعمل الكلام ده، ولازم نعمل اللي يحقق للبلد الأرقام اللي إحنا بنتكلم فيها.

وتابع الرئيس: صناعة التعهيد اللي بنتكلم فيها في مصر، ده أقل قدرة استخدام كوادر بشرية في العمل ده يا جماعة، المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع ولادهم في المدارس عشان يعلموهم، لو أنتم موقفتوش مع ولادكم عشان تعلموهم الكلام ده، فرص إننا نتقدم ونبقى أغنياء هتقل.

وحول المستهدفات التي تتوقعها مصر من الدخول في هذا المجال، قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مصر تستهدف 9 مليارات دولار في 2026 من صناعة التعهيد فقط.

وأضاف وزير الاتصالات: الشاب الواحد في البرمجة يقدر يصدر 50 و60 ألف دولار سنويًا، ومستوى تصميم البرمجيات ممكن يتجاوز 100 ألف دولار صادرات في السنة.