شكرا لقرائتكم خبر عن 45 درجة فى الظل.. الأرصاد تكشف تطورات الموجة شديدة الحرارة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الأيام تزامنا مع الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد.

وأشار عضو المركز الإعلامى بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن البلاد تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية ليكون الطقس شديد الحرارة عدا السواحل الشمالية تشهد طقسا حارا.

وأضاف أن هذه الموجة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالى على أن تكون ذروتها بداية من الأربعاء وحتى الجمعة وتتراوح درجات الحرارة فى الظل على القاهرة الكبرى بين 38 و 40 درجة مئوية، وتصل 45 درجة فى الظل على جنوب الصعيد.

وتابع، كما تشهد البلاد نشاط رياح لا يتجاوز 35 كم فى الساعة يلطف الأجواء نسبيا خلال ساعات الليل ، وحركة الملاحة على البحرين معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5: 2 متر ويسمحان ببمارسة كافة الأنشطة البحرية.

ويشهد اليوم الثلاثاء ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كافة الانحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29.