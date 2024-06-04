شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية قبرص: عقود عمل للمصريين تستمر لـ3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، علي أن العلاقة بين قبرص ومصر استراتيجية، قائلا:"نستمر فى تعميقها ودعمها من خلال الحوار المستمر والمبادرات المشتركة والشراكات الاستراتيجية التى تعود بالنفع على البلدين، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم اليوم، حول العمالة المصرية فى قبرص والتى تمثل نموذج للإرادة السياسية لدعم التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفي، انعقد ظهر اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري بقصر التحرير، إلى توقيع مذكرة تفاهم حول العمالة المصرية في قبرص، تمثل خطوة ممتازة نحو التعاون الاقتصادي، ونموذج للإرادة السياسية، بفائدة مشتركة للتكامل الاقتصادي حول البلدين، مشيرًا إلى حاجة الكثير في قبرص للعمالة المصرية، بعقود ثابته لعامين او ثلاثه، سيتم تحديدها بالتنسيق مع الجانب المصرى، وسيتم البدء بمشروع تجريبي تحت إشراف لجنة تضم الوزارات المعنية والمتخصة، وستوفر لقبرص العمالة المدربة.

وأشار إلى أن هذا التنسيق، سيمكن قبرص من الاستفادة القصوى من العمالة المصرية من خلال توافر المهارات اللازمة لهذه العمالة.