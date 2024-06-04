شكرا لقرائتكم خبر عن كنترول الشهادة الإعدادية بالشرقية ينتهى من أعماله.. وإعلان النتيجة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهي كنترول تصحيح كراسات إجابات طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، من أعمال رصد الدرجات و المراجعة النهائية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، انه من المقرر عرض نتيجة الشهادة الإعدادية، علي المحافظ الدكتور ممدوح غراب، غدا، الأربعاء، لاعتمادها وإعلان اسماء الأوائل، و نشر نتائج عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم السبت الموافق 18 مايو حتي يوم الخميس الموافق 23 الجاري في مادة الدراسات الاجتماعية يبلغ 144403 طلاب وطالبات موزعين علي 795 لجنة امتحانية، وذلك على مستوي 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

الطلاب مقسمين إلى طلاب الشهادة الإعدادية العامة ( 141 ألفا 530) وعدد اللجان 775، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية ( 1100) وعدد اللجان 10، و عدد طلاب الشهادة الإعدادية الأمل ( 71 ) وعدد اللجان 8، وعدد طلاب الشهادة الإعدادية النور( 10 ) وعدد اللجان 1، و عدد طلاب مستشفي 57357 (2) و عدد اللجان 1.