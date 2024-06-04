شكرا لقرائتكم خبر عن صدور أول شهادة تصالح على مخالفات البناء من المركز التكنولوجى بالمراغة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة عن صدور أول شهادة تصالح من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمركز وفي ضوء توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وسرعة التنفيذ وتوضيح كل الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء صرخ بذلك أعلن شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة

وأكد شريف على استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، داعياً المواطنين بسرعة التقدم بـ طلبات التصالح، وتقنين أوضاعهم، وفقاً لأحكام القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 لمن لديه مخالفات تمت قبل التواريخ المحددة بالقانون، مؤكداً على تقديم كافة أوجه التعاون والتيسير عليهم.

وأشار شريف السيد إلى إتاحة (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول، كما يمكن التسجيل من خلال بوابة خدمات المحليات لجميع المواطنين بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز المراغة بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت، لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.



المركز التكنولوجى بالمراغة



المواطن يتسلم الشهادة