شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لدينا كل الأسباب للاعتقاد بأن نتنياهو يمدد الحرب لأهدافه السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمدد الحرب لأهدافه السياسية.

وأضاف بايدن، فى تصريحات لمجلة تايم الأمريكية نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أنه من غير المؤكد أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة، مضيفا: "لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية".