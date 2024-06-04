شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار مأهول بالسكان مكون من 5 طوابق فى الدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، انهيار عقار مكون من 5 طوابق مأهول بالسكان بشارع النبي دانيال بوسط مدينة ميت غمر وسط وجود ضحايا لم يجرى انتشالهم وتحديد عددهم إلى الآن وانتقلت قوات الإنقاذ البري لرفع الأنقاض وفرض كردون أمني بمحيط المنزل.

وكان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بنطاق البندر ووجود ضحايا جراء الحادث.

وانتقلت قوات الإنقاذ البري من قوة الحماية المدنية بمركز ميت غمر وسيارات الإسعاف وضباط مباحث القسم بقيادة الرائد محمد عصفور، رئيس المباحث، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحادث واستدعاء المعدات الميكانيكية بمجلس مدينة ميت غمر للمشاركة في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا جراء الحادث.

وتواصل قوات الإنقاذ البري جهودها لانتشال ضحايا الحادث وتحديد عددهم وبيان أسباب سقوط العقار وانهياره ونقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج.