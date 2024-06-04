شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. استمرار الموجة شديدة الحرارة بجميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الأربعاء ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاطا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا، الأربعاء: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30.