شكرا لقرائتكم خبر عن "الأونروا" تحذر من تفاقم الأوضاع بقطاع غزة مع انهيار منظومة مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من تفاقم الأوضاع عقب انهيار منظومة المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة.

وقال أبو حسنة في مقابلة على قناة (القاهرة) الإخبارية، إن محطات تحلية المياه في شمال وجنوب القطاع توقفت عن العمل بشكل كامل، مؤكدا وجود صراع كبير من أجل الحصول على نقطة واحدة من مياه الشرب.

وحذر متحدث الأونروا من خطورة تدهور الأوضاع مع نقص مياه الشرب وانتشار حالة المجاعة خاصة بين الأطفال مع نقص المواد الغذائية في غزة، مؤكدا انتشار الأمراض والأوبئة، ومنها مرض الكبد الوبائي في مختلف مناطق القطاع بسبب انعدام الخدمات الآدمية في غزة.

وأشار إلى لجوء المواطنين الفلسطينيين في غزة إلى استخدام مياه البحار لتلبية الاحتياجات اليومية الأساسية، مشددا على تلوث مياه الآبار نتيجة اختلاطها بمياه البحر عالية الملوحة، والتي تسبب أضرارا وصفها بـ"الخطيرة".

ونوه متحدث الأونروا إلى تفاقم الوضع في غزة عقب انهيار المنظومة الصحية وتوقف سيارات الإسعاف عن العمل ومحطات المياه المعالجة نتيجة نقص الوقود وقلة إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن أهالي القطاع يواجهون الموت بين اللحظة والأخرى مع استمرار الحرب.