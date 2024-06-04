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مصر للطيران تسير غدا 20 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

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القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غدا، الأربعاء، الموافق 5 يونيو 2024 إلى الأراضي المقدسة 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام، والتى سيتم تسييرها كالتالى..

10 رحلات "القاهرة - جدة"
1 رحلة "الأقصر - جدة"
5 رحلات "القاهرة- المدينة المنورة"
1 رحلة "الأقصر - المدينة المنورة"
2 رحلة كوناكري - المدينة المنورة
1  رحلة القاهرة - الطائف

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والسياحة والأثار وقرعة القاهرة وقنا وأسوان وتضامن الجيزة والشرقية والقليوبية وسوهاج والترانزيت وحجاج كوناكري وحج أفراد وأجانب.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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