شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على المطرب أحمد جمال بعدما صدم شخص بسيارته بطريق الفيوم الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على المطرب أحمد جمال، بعد تسببه فى إصابة شخص عقب صدمه اثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى، وتحرّر محضر بالواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا وجود مصادمة أعلى طريق الفيوم الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتبين أنه المطرب أحمد جمال وتم التحفظ عليه ليتم التحقيق معه فى الواقعة.