شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنظم قداسا للمسنين بشرقى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى نيافة الأنبا فام أسقف إيبارشية شرقى المنيا القداس الإلهى اليوم فى دار ضيافة سمعان الشيخ للمسنين، التابع لمطرانية شرقى المنيا.

وحرص نيافته عقب القداس على افتقاد المقيمين فى الدار، وتحدث معهم أحاديث محبة وود، اطمئن خلالها على أحوالهم.

وفى سياق متصل، بدأت كنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس، أعمال الملتقى التدريبى للمجموعة الرابعة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثانى لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000 معلم كنسي" فى المرحلة الرابعة من المشروع.