شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تقيم قداسا لطلاب الثانوية العامة واجتماعا لمجمع كهنة إيبارشية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، قداسًا خاصًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، فى دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، كما دشن بعض أوانى المذبح، وشاركه الصلوات عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وقام نيافته بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم، كما قام بتشجيع بعض الأطفال الحاصلين على المراكز الأولى فى كورس"اليوسى ماس" (الحساب الذهني).

والتقى نيافته بعدها مباشرةً بمجمع كهنة الإيبارشية، فى اجتماعهم الدورى، وألقى نيافته خلاله كلمة عن "يهوشع الكاهن العظيم" من خلال سفر ذكريا النبى الإصحاح الثالث، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

اجتماع لمجمع الكهنة بإيبارشية حلوان



الكنيسة تقيم قداس لطلاب الثانوية العامة