شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات الكنيسة الأرثوذكسية باليوم القبطى العالمى فى إيبارشية شمالى فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت إيبارشية باريس وشمالى فرنسا باليوم القبطى العالمي (GLOBAL COPTIC DAY) والذى تقيمه إيبارشيات الكرازة المرقسية بالخارج كل عام، فى مناسبة فى عيد دخول السيد المسيح مصر.

وأقيم الاحتفال فى كاتدرائية القديسة مريم المجدلية بباريس، وقدم أوركسترا شباب الإيبارشية وشباب عدد من إيبارشيات أوروبا، بقيادة المايسترو الدكتور ميشيل حنين، مجموعة من الألحان القبطية والترانيم التى قدمت شرحًا لقصة الخليقة من خلال ما ورد فى سفر التكوين.

وحضر الحفل السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، ومن أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية المحتفلة، أصحاب النيافة الأنبا سيرافيم أسقف الأسماعيلية والأنبا أرسانى أسقف هولندا والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبى فرنسا، وما يقرب من 1000 شخص بين مصريين وأجانب.