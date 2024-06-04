شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بعيد الأنبا أبرآم بديره بالعزب وتدشين أوانى خدمة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل إيبارشية الفيوم، بعيد رحيل القديس الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة، والذى تحتفل به الكنيسة القبطية فى 3 بؤونة، بدير القديس فى قرية العزب التابعة للإيبارشية، بحضور صاحبى النيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية ورئيس أديرة الفيوم والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية.

حيث تم نقل جسد القديس من مزاره ووضعه أمام الهيكل، ليظل طوال فترة الاحتفالات إلى حين عودته فى العيد فى 10 يونيو الجارى، كما طاف الآباء الكهنة والشمامسة أرجاء الكنيسة حاملين جسد القديس مرتلين التمجيد الخاص به بمشاركة مجمع الآباء رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم، ووسط مشاركة عدد كبير من الشعب.

وبجانب صلاة القداس الإلهي دشّن صاحبا النيافة عددًا من الأوانى لخدمة المذبح، كما تم قبول ثلاثة من طالبى الرهبنة لبدء فترة الاختبار.

وصلى الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة والأنبا صليب صلاة العشية أمس، وطيّبا جسد القديس، كما تم عمل تمجيد ودورة لأيقونته، وسط حضور شعبى كثيف من أبناء الإيبارشية وخارجها.

يُذكر أن الاحتفالات تشمل قداسات وعشيات يومية، وسيشارك بها عدد من الآباء المطارنة والأساقفة بجانب صاحبى النيافة الأنبا أبرآم والأنبا صليب، كما يمكن للراغبين متابعة فعاليات الاحتفال على صفحة "البث المباشر لاحتفالات الأنبا أبرآم بدير الأنبا أبرآم" على "فيس بوك".