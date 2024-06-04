شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: نعمل على تعزيز التحول الرقمى للخدمات وإدارة المنشآت الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن شراكات استراتيجية مع عدد من شركاء النجاح والرعاة الدوليين لتبادل الخبرات والمعرفة والتجارب الناجحة والتعاون في الميكنة والتحول الرقمي للخدمات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، والمشاركة في المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الثالث AFRICA HEALTH ExCon 2024.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى أن معرض صحة أفريقيا الثالث 2024 يعد فرصة لتعزيز التعاون المثمر، وذلك بهدف دعم البنية التحتية الصحية من خلال تزويد الهيئة بحلول تقنية متطورة لدعم نظم المعلومات الصحية وتحسين إدارة البيانات الطبية وإدارة دورة الإيرادات RCM، ودعم القرارات المبنية على البيانات بما يحقق الاستدامة المالية، وبما يضمن جودة النظم الصحية، وهو ما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وتوجه السبكي بجزيل الشكر لكل الرعاة وشركاء النجاح الداعمين وكل من أسهم في نجاحات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل للارتقاء بالرعاية الصحية للمصريين، ومشاركتها بأكبر حدث طبي في أفريقياAfrica Health ExCon 2024، والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز مصر للمعارض الدولية، في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود كافة مؤسسات وقطاعات الدولة من أجل ضمان تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين تماشيًا مع رؤية هيئة الرعاية الصحية وأهداف مشروع التأمين الصحي الشامل، والوصول لتحقيق التنمية الصحية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي وفقًا لرؤية مصر 2030، مؤكدًا شكره وامتنانه العميق للرعاة وشركاء النجاح وكل من أسهم في إنجاح مشاركة الهيئة بمعرض ومؤتمر صحة أفريقيا.