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التحفظ على المطرب أحمد جمال بعد صدمه مسنًا في الهرم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحفظت قوة أمنية من قسم الهرم على المطرب أحمد جمال لتسببه في إصابة مسن صدمه بسيارته.

غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الفيوم ووجود مصاب.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداها قيادة المطرب أحمد جمال بمحيط منطقة التجنيد.

الحادث أسفر عن اصطدام إحدى السيارتين بأحد المارة وإصابته بكسور متفرقة.

تحفظت الشرطة على المطرب الشاب وقائد السيارة الثانية لحين استقرار الحالة الصحية للمصاب.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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