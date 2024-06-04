64 عامًا متوسط أعمار وزراء حكومة مدبولي.. و"جمعة" أكبر المعمرين بـ 113 شهرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصدرت أنباء استقالة الحكومة اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام منذ صباح أمس الاثنين عقب تقديم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة الحكومة الحالية رسميًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

وفيما يلي ننشر إحصاءات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي:

- عدد الوزارات: 32 وزارة.

- عدد الوزارات التخصصية - 29 وزارة.

- عدد الوزارات السيادية - 3 وزارات.

- عدد الوزارات المعين بها نواب للوزراء - 12 وزارة.

- متوسط أعمار الوزراء - 64 عامًا.

- 26 وزيرًا من الرجال بنسبة 81%.

- 6 وزراء من السيدات بنسبة 19%.

- 25 وزيرًا مدنيًا بنسبة 78%.

- 24 وزيرًا من أصحاب الخبرات المحلية بنسبة 75%.

- 8 وزراء من أصحاب الخبرات الدولية بنسبة 25%.

- 36.4% من الوزارات يوجد بها تمثيل لنواب الوزراء.

- 15 وزيرا فوق سن 60 عاما.

- 15 وزيرا تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما.

- 2 وزراء أعمارهم أقل من 50 عاما.

- متوسط أعمار وزراء الحكومة 64 عامًا.

- أكبر الوزراء سنًا: الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 78 عامًا.

- أصغر الوزراء سنًا: رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي 49 عامًا.

- أطول الوزراء بقاءً في المنصب: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف 113 شهرًا.