شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يرحب بتكليف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن اتحاد عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن ترحيبه بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومه وتجديد الثقه به لتحمل المسؤوليه واختيار افضل الكفاءات لتلبيه طموحات الشعب المصري واماله

ووجه اتحاد عمال مصر، الشكر للحكومه السابقه على ما قدمته خلال الاعوام الماضيه وتحملهم المسئولية في فترات مليئه بالتحديات والمشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه داخليا وخارجيا بالاضافه الى تحديات الامن القومي المصرى.

وقال محمد جبران، إن تكليف الرئيس لتشكيل حكومة جديدة خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، ويعكس الثقة فى قدرة أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة الملفات المهمة فى هذه المرحلة الحاسمة، ويعبر عن وجود إرادة قوية للدولة فى تحقيق التقدم والرخاء للشعب المصرى.

وأضاف رئيس عمال مصر، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها تكثيف جهودها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبى تطلعات الشعب المصرى، من خلال مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، و تشجيع نمو القطاع الخاص. مع منح المزيد من الحوافز الايجابية للمستثمرين، بما يساهم فى توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلى.