حصاد الوزارات.. وزارة التعليم توجه تعليمات لطلاب الثانوية العامة استعداداً للامتحانات

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار، ويرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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