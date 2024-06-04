شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للكهرباء يصدر قرارا بتعيين طارق عبد الشافى رئيسا لـ"جنوب القاهرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، قرارا منذ قليل بإقالة رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وتعيين المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدلا منه.

كما أصدر المهندس جابر دسوقى قرارا بتعيين المهندس بهجت إبراهيم نائب رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء للشبكات رئيسا لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء خلفا للمهندس طارق عبد الشافي.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى ، شكلت الاسبوع الماضي لجنة عليا للتفتيش المالى و التجارى بالتنسيق مع الجهات الرقابية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نتيجة تخطى نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق الشركة الـ40% و وصلت ببعض المناطق التابعة لها إلى 60% بسبب سرقات التيار الكهربائي.