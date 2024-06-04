وزير الدفاع يفتتح أعمال التطوير لأحد مراكز التدريب بإدارة التعليم والتدريب المهنى

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القاهرة - سامية سيد - افتتح الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، أعمال تطوير مركز تدريب مهن المركبات والمدرعات والتسليح وتشغيل المعادن التابع لإدارة التعليم والتدريب المهنى بعد تطويره ورفع كفائته وفقاً لأحدث النظم التدريبية الحديثة وذلك بحضور الفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب محمد عدلى عبد الواحد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الكامل والتوجيهات المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة والتى كان لها أكبر الأثر فى تنفيذ أعمال التطوير والتحديث لمنظومات التأمين الفنى للأسلحة والمعدات وتأهيل الكوادر الفنية القائمة عليها داخل القوات المسلحة.

كما استعرض اللواء أركان حرب طارق عبد العال مدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة أعمال التطوير داخل الإدارة فى إعداد الكوادر المهنية المتميزة القادرة على صيانة وإصلاح وتشغيل مختلف الأسلحة والمعدات، فضلاً عن التعاون مع العديد من الجامعات التكنولوجية والمؤسسات المدنية لتدريب الشباب المصرى داخل المراكز التخصصية للإدارة.

وشاهد القائد العام للقوات المسلحة فيلماً تسجيلياً بعنوان "صناع المستقبل" تناول أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.

وقام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة بجولة تفقدية للمركز شملت الأجنحة والأقسام المختلفة داخل المركز ومعرض لمنتجات المراكز التخصصية لإدارة التعليم والتدريب المهنى.

كما نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة , مشيداً بالطفرة الكبيرة التى شهدتها منظومة التأمين الفنى فى القوات المسلحة من تحديث وتطوير لتلبية متطلبات التأمين الفنى للأسلحة والمعدات المستخدمة داخل القوات المسلحة.