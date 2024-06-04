شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 557 رحلة جوية لنقل أكثر من 71 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، أكثر من 71 ألف راكب على متن 527 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية.

وحسب مصادر بالمطار، من المنتظر أن يغادر 279 رحلة جوية تقل على متنها 33,675 ألف راكب إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك ولندن وباريس واسطنبول والكويت وفيينا وأديس أبابا وروما وفرانكفورت وبرلين وبودابست وبغداد وميلانو ولارنكا ولاجوس وبيروت وأبوظبى وأربيل والبحرين وأثينا وجدة والمدينة والدمام والرياض ورأس الخيمة وعمان ونيروبى ودوالا والدوحة وبغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 278 رحلة تنقل على متنها 37852 من عدة وجهات دولية مختلفة، منها نيويورك، مانشستر وزيورخ وتورنتو وفرانكفورت ولندن وباريس وروما وفيينا وإسطنبول، ميلانو وأديس أبابا وعمان والكويت و الدوحة وجدة والمدينة ودبى وأبوظبى ولارنكا وبودابست وجنيف وأمستردام.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس فى أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.