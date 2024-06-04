بعد حادث على طريق الفيوم.. قرار عاجل من النيابة بشأن المطرب أحمد جمال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل المطرب أحمد جمال بكفالة مالية؛ على خلفية اتهامه في حادث مروري على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق الفيوم، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداها قيادة المطرب أحمد جمال بمحيط منطقة التجنيد.

الحادث أسفر عن اصطدام إحدى السيارتين بأحد المارة وإصابته بكسور متفرقة.

تحفظت الشرطة على المطرب الشاب وقائد السيارة الثانية لحين استقرار الحالة الصحية للمصاب.

وتبين من المعاينة إصابة الشخص بكدمات وسحجات حيث تم التحفظ على السيارات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المطرب بكفالة مالية.