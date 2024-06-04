شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم شمامسة جددا فى كاليفورنيا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى الأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط، بمحافظة أسيوط، قداس عيد دخول السيد المسيح أرض مصر في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار يوحنا بشمالي كاليفورنيا، التابعة لمنطقة الأرشيديوسس، وخلاله رسم الخادم مايكل باسيليوس في درجة دياكون (شماس كامل) للخدمة في الكنيسة ذاتها.

كما صلى أسقف منفلوط القداس الإلهي في كنيسة القديس مار مرقس الرسول في ريبون التابعة أيضًا لمنطقة الأرشيديوسس، وعقب صلاة الصلح أتم سيامة الخادم نبيل شرقاوي دياكون للكنيسة ذاتها، ورسم كذلك عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبتي أغنسطس وإبصالتس.

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد كلف نيافة الأنبا ثاوفيلس بإتمام هذه الرسامات في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.