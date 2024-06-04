شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية: برنامج التطعيم الروتينى بمصر فى مرحلة متقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال جلسة خاصة عن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بمؤتمر صحة أفريقيا، إن الإنجازات كثيرة فى مجال صحة المرأة ولم تكن لتتحقق إلا من خلال رؤية سياسية ووضع ميزانية كبيرة لبرنامج صحة المرأة بهدف تعزيزها.

وقال، إن رحلة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة كانت مدهشة وبذلت المبادرة مجهودا كبيرا، ولم يكن ليتحقق ذلك إلا بالالتزام السياسي وخصوصا تخصيص موارد من أجل الاعتناء بصحة المرأة.

وأوضح، إن صحة المرأة تعنى صحة الأسرة وصحة المجتمع، لذلك المردود المادى من الإنفاق على صحة المرأة كبيرا ، والتجربة المصرية فريدة من نوعها لأنها تشمل حلقة متكاملة فى تعزيز الصحة من خلال الكشف المبكر والعلاج والمتابعة.

وأضاف، يجب الاهتمام بالسرطانات التى يمكن منعها باللقاحات مثل سرطان عنق الرحم وفيروس بى، وباعتبار إن برنامج التطعيم الروتينى فى مصر فى مرحلة متقدمة جدا، والتغطية كبيرة لذلك فإن المردود فى إدخال اللقاحات التى تقى من بعض أنواع السرطانات مرتفع جدا.

وقال، إن فيروس بي يمكن أن يسبب سرطان الكبد عندما تحدث الإصابة فى الأطفال حديثى الولادة لذلك من المهم معرفة مدى إصابة الأم بالفيروس لمنع الانتقال من الأم للطفل أثناء الولادة وضرورة إعطاء الطفل الجرعة الأولى من اللقاح مباشرة بعد الولادة وإعطاء المصل للأطفال الذين ثبت إصابة أمهم بالفيروس.



الاطباء المصريين وبعض الافارقه



جلسة صحة المراة



خلال جلسة صحة المراة



خلال مؤتمر صحة افريقيا



د نورام حسين والحضور