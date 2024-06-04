شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج تبرز ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى لأعلى مستوى على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة بلومبرج الأمريكية، ارتفاع صافى احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد التوصل إلى اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة وُصف بأنه أكبر استثمار داخلي على الإطلاق.

وقال البنك المركزي في بيان يوم الثلاثاء إن الرقم قفز إلى 46.1 مليار دولار بنهاية مايو من 41.1 مليار دولار في الشهر السابق. وهذا المستوى هو الأعلى على الإطلاق، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت الحكومة المصرية في 15 مايو إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق الإمارات العربية المتحدة.

وأشادت الوكالة بتطبيق سياسة السعر العادل أمام الدولار مما فتح الباب لمزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، مما يرفع إجمالي المساعدة المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو، حسبما ذكر في تقرير حديث.