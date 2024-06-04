شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع حادث انهيار مبنى بميت غمر وتوجه بالتواجد الفورى لفرق الإغاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث انهيار مبنى سكني بميت غمر محافظة الدقهلية، والذى أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وجارى إزالة الأنقاض للبحث عن ضحايا آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري للتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.