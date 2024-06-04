شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر..خلاصة اللغة الفرنسية وأبرز الأسئلة المتوقعة للثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الثانوية عن شكل الامتحانات مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي، ويقدم ”الخليج 365” نماذج لشكل أسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية، وذلك من خلال نماذج لعدد من الأسئلة والإجابات في مختلف فصول المنهج الدراسي 2023/ 2024.

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وفي السطور التالية نقدم نماذج علمية لأسئلة امتحان مادة اللغة الفرنسية للثانوية العامة، يختبر من خلالها الطلاب مهاراتهم في حل النماذج المختلفة التي يجب التركيز عليها أثناء المراجعة النهائية للامتحان، وأسئلة بإجاباتها على مختلف فصول المنهج، وذلك بشكل مبسط للطلاب، يقدمها مروة عبد الحليم، معلمة لغة فرنسية، لطلاب الثانوية العامة:



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ويستعين تليفزيون الخليج 365، بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، كما يتم تقديم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة طبقًا لشكل ورقة امتحانات الثانوية العامة.