شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة النقض يوافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة لدرجة نائب رئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقدت اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة القاضى حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى وبحضور نواب رئيس المحكمة وقضاتها.

افتتحت أعمال الجمعية بآيات من الذكر الحكيم وأعقبها تكريماً لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام، وآخراً لمن اكتمل عطائهم، واستهل القاضى حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض كلمته بتوجيه رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير كافة لوجستيات العمل القضائى وتناولت كلمته استعراضاً لإنجازات المحكمة خلال العام الحالي.

كما وافق على ترقية عدد من قضاة المحكمة إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، فضلاً عن فتح باب الاقتراع السرى لعدد أربعون قاضياً للانضمام لأعضاء محكمة النقض، وفى الختام أكدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض المضى قدماً لتحقيق العدالة المنشودة والعمل علي التطوير المستمر.

صرح بذلك القاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الاعلي.