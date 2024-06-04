شكرا لقرائتكم خبر عن الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا حالات وفاة لأطفال نتيجة عطش أو جفاف في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد المغبط مدير المكتب الاقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف بشكل مباشر الأماكن التي يتواجد فيها الاطفال منازل أو مخيمات أو معسكرات لاجئين، مشيرا إلى أن حوالي 16 ألف طفل فلسطيني أو أقل بقليل هم ضحايا القصف العشوائي للاحتلال الفلسطيني على قطاع غزة.

وأضاف محمد المغبط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة دي ام سي، أن هناك انتهاكات غير مباشرة ضد الأطفال نتحدث عن أن 500 ألف طفل وطالب خارج المدارس منذ ما يقارب السنة، فضلا عن القصف وقطع مياه عن غزة والحرمان من الوصول لمياه الشرب ونفس الأمر للغذاء.

وشدد على أن كل ما يفعله الاحتلال يصب في خانة الابادة الجماعية وما يجعلها أكثر خطورة أنها ترتكب ضد الاطفال، موضحا أن ما يحدث فيه تهديد واضح للأطفال لأنهم يشكلون مستقبل غزة ورصدوا ووثقوا حالات وفاة لأطفال نتيجة عطش أو جفاف أو جوع.

