شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر بعد اعتمادها من المحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 علي اوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة البحر الأحمر، وعددهم 17 طالبا أغلبهم من مدينة الغردقة.

واعتمد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 77.4% ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 78% والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 80.7%، كما بلغت نسبة تلمذه صناعية 100‎%‎.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الاحمر

وهنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين والناجحين بالشهادة الإعدادية، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها ، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن تصحيح أوراق الاجابة للطلبة تمت بكل دقة وتأني من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية.



اوائل الاعدادية