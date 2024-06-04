شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر.. بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر بعد اعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ومن جانبه أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 77.4% ، وأيضا بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للصم والبكم 78% والمكفوفين بنسبة 100% ، وبلغت نسبة الشهادة الإعدادية المهنية 80.7%، كما بلغت نسبة تلمذه صناعية 100‎%‎.

هنأ محافظ البحر الأحمر جميع أبنائه المتفوقين و الناجحين بالشهادة الإعدادية ، متمنياً لهم مزيد من النجاح والتفوق في المراحل الدراسية المقبلة ، مؤكداً أن المحافظة تعمل علي تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمدارس التربية والتعليم بجميع مدنها ، لافتًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم أن تصحيح أوراق الاجابة للطلبة تمت بكل دقة وتأني من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية.