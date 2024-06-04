شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة صحة المرأة: المبادرة الرئاسية قدمت خدماتها لـ 22 مليون مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس ورئيس المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، في أعمال المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الأفريقي صحة أفريقيا Africa Health ExCon" الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الدكتور هشام الغزالى، إن المبادرة قدمت خدماتها لأكثر من22 مليون سيدة مصرية منذ انطلاقها قبل أربع سنوات، موضحا: إن المؤتمر والمعرض أقيم هذا العام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأوضح رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة شاركت بالمؤتمر باستعراض أهم الانجازات التى حققتها لدعم صحة المرأة في جلسة نقاشية حول صحة المرأة والتعاون الإقليمي وأقيمت بالقاهرة بحضور وزارة الصحة والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة للمبادرات العامة.

وأضاف الدكتور هشام الغزالى، ناقشت الجلسة قيمة البيانات والأبحاث وإبراز دور الدولة فى تحمل التكلفة الاقتصادية لعلاج أورام الثدى بالمجان وتطبيق أحدث الخطوط العلاجية و التشخيصية، كما ناقشت الجلسة الخطط المستقبلية لدعم صحة المرأة المصرية و الأفريقية.



شارك في الجلسة عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) والاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC) والاتحاد الأفريقى لمكافحة الأمراض (Africa CDC)، إلى جانب العديد من الشخصيات المرموقة، وممثلون عن الجامعات والسفارات والوزارات.



استعرضت الجلسة، المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة وما تمكنت من تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، وهي إنجازات غير مسبوقة للعناية بصحة المرأة المصرية على المستوى المتكامل، حيث قدمت المبادرة خدماتها لأكثر من22 مليون سيدة مصرية منذ انطلاقها قبل 4 سنوات، كما تواصل المبادرة دورها الداعم لصحة المرأة المصرية من خلال تقديم الكشف المبكر والعلاج المجاني للمريضات طبقًا لأحدث وأدق البروتوكولات العالمية.

وأضاف الغزالى، تم تشخيص أكثر من 26 ألف حالة وإجراء الجراحات التجميلية التحفظية لأكثر من 45% من الحالات، كما أمكن استخدام الطب المشخصن لتقليل استخدام الغلاج الكيماوى والأثار الجانبية المترتبة لأكثر من30% من الحالات، كما نؤكد على استمرار تعاوننا مع المؤسسات الصحية الأفريقية في محاولة لتشكيل تحالف صحي أفريقي غير مسبوق.

جدير بالذكر أن مؤتمر Africa Excon، يعقد في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2024، كأهم حدث إقليمي للرعاية الصحية، ويستهدف المؤتمر جعل أفريقيا مركز قاري للابتكار في مجال الصحة وتشكيل منصة رعاية صحية مستدامة ومتقدمة.