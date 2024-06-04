شكرا لقرائتكم خبر عن النيران تحرق نحو 4 آلاف فدان فى إسرائيل بسبب الصواريخ القادمة من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الأضرار الناجمة عن الحرائق في الشمال أكبر بمرتين مقارنة بالأضرار التي خلفتها حرائق حرب لبنان الثانية، وقد احترق حتى الآن نحو 14 ألف دونم (ما يقرب من 4 آلاف فدان) مقابل سبعة آلاف دونم، ويقدر أن الأضرار سوف تزيد أكثر".



من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية صباح الثلاثاء إن حرائق اندلعت في أجزاء كبيرة من منطقة في شمال الأراضي المحتلة، خلال الليل بعد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان.

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية في بيان، إنه تم نشر 18 فريق إطفاء، بما في ذلك سرب إطفاء جوي، وتمت السيطرة على الحرائق.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم إجلاء السكان في المنطقة، بينما قامت فرق الإطفاء بمكافحة الحرائق التي اندلعت في منطقة الجليل ظهر الاثنين.

وقال رئيس الإطفاء في محطة طبريا، بوريس أيزنبرغ، بحسب خدمات الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية، إن الفرق عملت طوال الليل و"سيطرت على جميع القطاعات".