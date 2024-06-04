شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يريد الرئيس السيسى من الحكومة الجديدة؟.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، ماذا يريد الرئيس السيسى من الحكومة الجديدة؟.. بناء الإنسان وحماية أمن مصر.. تنفيذ توصيات الحوار الوطنى ومواجهة التضخم وضبط الأسعار.. و«الكفاءة» الشرط الأبرز فى جميع الوزراء الجدد.

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